"Она забеременела": Бросивший старуху Солнцев показал новую любовь

Эпатажный фрик Гоген Солнцев заявил о чувствах к известной актрисе. Выбор мужчины не перестает удивлять.

Скандальный актер всполошил фанатов резкой сменой семейного положения. В октябре Гоген Солнцев развелся со своей пожилой спутницей Екатериной Терешкович, а спустя неделю после этого стал женихом. Как писали "Дни.ру", артист намеревается заключить брак в конце этого месяца.

Официально фрик свою невесту еще не представлял. Однако в личном блоге звездного мужчины внезапно появился снимок очаровательной дамы. Ей оказалась звезда шоу "Пацанки" Юлия Мишко. Гоген Солнцев честно признался в привязанности к молодой звезде. "Полюбил ее с первого взгляда!" — объявил фанатам эпатажный холостяк.

Теперь народ гадает, неужели именно Юлия станет супругой скандального актера. Некоторые усомнились в том, что такая пара долго продержится. Об этом россияне заявили в комментариях к фото Гогена Солнцева. "Теперь понятно, от кого она забеременела", "Совсем не похоже на женщину", "У Юльки не вякнешь, прибьет одним ударом", "Такая, если что, тебя одним ударом замочит", — написали пользователи Сети.

Напомним, экс-супруга артиста Екатерина Терешкович сокрушена ненавистью и желает отомстить. После развода пенсионерка замучила Гогена Солнцева угрозами, она хочет выступить против фрика в суде и посадить его за решетку.