"Бабульку закадрил": Разведенный Солнцев представил новую пассию

Эпатажный фрик Гоген Солнцев хорошо известен из-за провокационных поступков и брака с пенсионеркой Екатериной Терешкович. На днях завсегдатай ток-шоу и герой юмористических видео разорвал отношения с 66-летней женой, получив развод. И если его экс-избранница сразу задумалась о завещании, то Гоген Солнцев решил быстро найти новую пассию для приятного времяпровождения. Звездный мужчина опубликовал в личном блоге снимок с подругой, побудив народ вздрогнуть.
Гоген Солнцев отправился в деревню к неизвестной в шоу-бизнесе пожилой женщине, чтобы отметить с ней развод. "Помогаю строить баньку. Скоро поедем на вечеринку в местный сельский клуб", — поделился артист. Свои намерения в отношении милой старушки новоявленный холостяк не уточнил. Не исключено, что Купидон вновь пронзил его сердце.
Россияне явно не ожидали такого поворота событий. Некоторые поклонницы фрика тщетно надеялись, что он станет рассматривать в романтическом ключе молодых спутниц. Гоген Солнцев сумел впечатлить аудиторию инстаграм-аккаунта. "Еще одну бабульку закадрил, во дает", "Подругам уже прогулы ставят на кладбище, а ты все пристаешь", "Жесть, еще старше нашел", "Новая невеста! Оставь бабушку", — выразились пользователи Сети.
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