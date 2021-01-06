Освобождение Ефремова: Джигурда раскрыл цель своего пребывания в Москве

Марина Анисина вместе с двумя детьми от Никиты Джигурды сейчас живет во Франции. Из-за коронавируса и важных дел в Москве артист не смог навестить своих близких.

Пандемия коронавируса разлучила Никиту Джигурду с любимыми. В новогоднюю ночь артист остался дома, но был на связи с Мариной и детьми посредством видеозвонка.

Джигурда признался, что дети сильно скучают по отцу. При этом актер не стал терять времени зря, находясь в российской столице. В интервью изданию "Собеседник" он рассказал, что помимо своих прочих дел занимается тем, чтобы добиться освобождения Михаила Ефремова из колонии.

Джигурда полон уверенности в том, что его друг невиновен в совершенном преступлении. Артист настаивает, что в его распоряжении есть документы, доказывающие то, что Ефремов не управлял машиной в тот день, когда произошла смертельная авария.

Помимо этого у Джигурды есть и другие дела, связанные с судопроизводством. Так, до сих пор идет рассмотрение дела о смерти кумы Никиты Борисовича – Людмилы Браташ. Кроме того, идет несколько судов по факту клеветы в адрес артиста. Можно с уверенностью заявить, что сложа руки в Москве Джигурда точно не будет.