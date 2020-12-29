Новый сериал с отбывающим срок Ефремовым покажут по ТВ

Телеканал ТНТ выпустит в эфир новый сериал "Полёт", одну из ролей в котором сыграл актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП. В настоящее время артист отбывает тюремный срок в колонии под Белгородом.
Режиссёром телеэпопеи выступил Пётр Тодоровский-младший. Драма повествует о судьбе нескольких человек, которая круто изменилась из-за несостоявшегося полёта. Ефремов играет в сериале роль мужчины по фамилии Жабенко, который страдает от пагубных зависимостей, сообщает телеканал "360".
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