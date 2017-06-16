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Никита Борисович Джигурда

актер, режиссер
Никита Борисович Джигурда
  • Дата рождения: 27 марта 1961
  • Место рождения: Киев
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Марина Анисина
  • Дети: Артемий-Добровлад, Илья-Максимилиан, Мик-Анжель-Крист, Эва-Влада

Еще в подростковом возрасте Никита Джигурда сорвал голос, исполняя песни Владимира Высоцкого. После школы поступил в Киевский институт физической культуры. Был членом сборной Украины по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. В 20 лет был помещен в психиатрическую лечебницу с диагнозом "гипоманиакальный психоз".

После первого курса ушел из института и поступил в Щукинское театральное училище, которое окончил в 1987 году. В том же году Джигурда стал актером Московского нового драматического театра. В 1989-м перешел в театр Рубена Симонова, а с 1991-го играет на сцене театра "У Никитских ворот".

В 1987 году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни", поставленном Николаем Засеевым-Руденко на студии имени Довженко по мотивам поэмы балкарского народного поэта Кайсына Кулиева. В 1991 году дебютировал как режиссер и соавтор сценария в фильме "Супермен поневоле", где также снялся в главной роли и исполнил песни собственного сочинения.

Первой женой Никиты Джигурды была актриса Марина Есипенко, оставившая его ради барда Олега Митяева. Артист состоял в незарегистрированном браке с поэтессой и фотографом Яной Павелковской, у которой от него два сына - Артемий-Добровлад (2002) и Илья-Максимилиан (2008). В феврале 2008 года женился на фигуристке Марине Анисиной, которая родила ему сына Мика-Анжеля-Криста (2009) и дочь Эву-Владу (2010). В сентябре 2016 года артист заявил о смене имени и фамилии - Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.

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