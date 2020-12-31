"Весь в себе": осужденный Ефремов впал в депрессию

К Михаилу Ефремову в этом году было чрезвычайно повышенное внимание. После того, как актер устроил жуткую аварию в центре Москвы, последовали судебные разбирательства. Адвокаты обещали артисту условный срок, но Московский городской суд приговорил его к семи с половиной годам колонии.
По словам Никиты Джигурды, Ефремов, отбывающий наказание в Белгородской области, мало с кем общается в неволе. "Весь в себе", – объяснил состояние друга эпатажный актер. Джигурда считает, что Михаил Олегович живет в "спартанских условиях".
При этом к Ефремову другие заключенные относятся уважительно. Джигурда, имеющий связи в белгородской колонии, попросил оберегать актера, который в данной ситуации не показал себя как воин. "Зато он – гениальный артист", – отметил Никита Борисович.
Еще одна причина, по которой Михаил Олегович находится в удрученном состоянии, – угрозы его семье. Джигурда рассказал, что супругу осужденного актера Софью Кругликову шантажируют. Мол, какие-то люди хотят отобрать у Михаила Ефремова деньги и документы, связанные с московским театром "Современник".
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