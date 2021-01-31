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Женихи для Бузовой: какие звездные мужчины могут составить пару певице

Женихи для Бузовой: какие звездные мужчины могут составить пару певице

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После скандального разрыва с Давидом Манукяном Ольге Бузовой посыпалось множество предложений о создании романтического союза с разными публичными персонами. Поп-дива рассматривается в мире шоу-бизнеса как завидная невеста.
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Практически сразу после расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна поиском достойного мужа для теледивы занялась Роза Сябитова. Знаменитая сваха завуалированно порекомендовала теледиве закрутить роман с рэпером Моргенштерном, который в декабре 2020 года посещал шоу "Давай поженимся" вместе с другом. "У него все есть, денег – куры не клюют.", – выразилась Роза Сябитова.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Открыто о симпатии к Ольге Бузовой высказался Лука Затравкин – сын известного художника Никаса Сафронова. 250-килограммовый мужчина полагает, что может составить телезвезде отличную пару. Он даже готов отдать поп-диве свое замороженное семя, чтобы она родила от него замечательного ребенка.

В числе известных мужчин, которые могут претендовать на сердце Ольги Бузовой, оказался и Родион Газманов. После того, как мать предложила певцу приударить за теледивой, он признался, что даже писал популярной звезде стихи, но она никак не отреагировала на его творчество.

Никита Джигурда выразил желание стать соведущим Ольги Бузовой на шоу "Последний герой". "Я люблю Олюсю", – объявил тогда артист. Благодаря этой фразе, россияне начали рассматривать в качестве потенциального жениха поп-дивы и его.

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Автор: 31 января 2021, 01:59 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость
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пиарщик остановись, делать в ваших тупых написаниях про бузову всё время беременной ,это смешно в лучшем случае или ваша не нормальная психика тоже как и у бузовой передалась вам,что делать, пьете и курите одно
Гость
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Многие задают вопрос, кто тянет Бузову? а сейчас всё встало на свои места САМ объявился, все смотрит со стороны, от него все исходит, продвижение, вливания, не понятные вещи ,почему это чудовище появляется везде и всюду ЭТО Вадим Манукян, что сидит в Госдуме и держит руку на пульсе его помощь везде и всюду Понятна ,нация тянет друг друга ,да и Дави вернется, эти два урода им нужны ,деньги делать, для них они ,отмазка Вот и вызвался их померить депутатик,откуда
сам взялся?
1

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