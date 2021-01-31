Женихи для Бузовой: какие звездные мужчины могут составить пару певице

Практически сразу после расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна поиском достойного мужа для теледивы занялась Роза Сябитова. Знаменитая сваха завуалированно порекомендовала теледиве закрутить роман с рэпером Моргенштерном, который в декабре 2020 года посещал шоу "Давай поженимся" вместе с другом. "У него все есть, денег – куры не клюют.", – выразилась Роза Сябитова.
Открыто о симпатии к Ольге Бузовой высказался Лука Затравкин – сын известного художника Никаса Сафронова. 250-килограммовый мужчина полагает, что может составить телезвезде отличную пару. Он даже готов отдать поп-диве свое замороженное семя, чтобы она родила от него замечательного ребенка.
В числе известных мужчин, которые могут претендовать на сердце Ольги Бузовой, оказался и Родион Газманов. После того, как мать предложила певцу приударить за теледивой, он признался, что даже писал популярной звезде стихи, но она никак не отреагировала на его творчество.
Никита Джигурда выразил желание стать соведущим Ольги Бузовой на шоу "Последний герой". "Я люблю Олюсю", – объявил тогда артист. Благодаря этой фразе, россияне начали рассматривать в качестве потенциального жениха поп-дивы и его.
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