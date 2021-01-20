Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю

Как отметил актер, он не против составить артистке пару в качестве соведущего. "Я люблю Олюсю. Она хорошая девочка, трудоголик", – подчеркнула знаменитость.
Шоумен уверен, что у певицы все получится, главное, чтобы в новом сезоне не было тех извращений и подколов, которые присутствовали в выпусках с ним. При этом актер отметил, что в шоу "Последний герой" побеждает не самый смелый, ловкий, умелый, а тот, кто умеет идти на сделку с совестью и выполнять задания продюсеров.
Напомним, несколько дней назад Ольга Бузова в личном блоге подвела итоги отпуска на Мальдивах и заявила, что даже на отдыхе задумывалась о работе. Артистка вспомнила проект "Последний герой", который всегда смотрела с замиранием сердца, и призналась, что раньше мечтала поучаствовать. Однако сейчас амбиции выросли, поэтому Ольга Бузова видит себя идеальной ведущей шоу.
Стоит отметить, что отдых на Мальдивах знаменитость провела с пользой. Девушка даже успела тайно выйти замуж за своего избранника Давида Манукяна. Позднее молодой человек подтвердил, что теперь Ольга Бузова действительно его супруга. Правда, неясно, будет ли пара регистрировать отношения согласно российским законам.
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