Бузовой нашли нового жениха после разрыва с Давой

Полчаса назад Ольга Бузова официально заявила о разрыве с Давидом Манукян. Пара была вместе с 2019 года. Сообщалось, что конфликт стал очевидным во время празднования дня рождения певицы: его случайно засняла на видео Мария Погребняк. После этого возлюбленные отписались друг от друга в социальных сетях.

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