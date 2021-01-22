Бузовой нашли нового жениха после разрыва с Давой

Как становится понятно из поста, опубликованного Бузовой, она находится в легкой растерянности от происходящего. Не теряется никогда в таких ситуациях лишь Роза Сябитова, которая тут же прокомментировала расставание и предложила исполнительнице закрутить новый роман.
Главная сваха отечественного телевидения уверена: проблема кроется в свадьбе на Мальдивах. Этого не нужно было делать. Однако, по ее мнению, поводов для расстройства нет, так как на примете у ведущей есть новый жених для Ольги. Его имя она не назвала, но очевидно, что речь идет о популярном рэпере Моргенштерне.
"У него все есть, денег – куры не клюют. По национальности, я думала, татарин, но похоже, башкир, а говорит, что русский. Правда фамилия почему-то еврейская, а может псевдоним", – заявила Сябитова. Однако у потенциального нового любовника есть один недостаток. По мнению свахи, он "немного ку-ку", но не всегда, а только "тогда, когда стихи читает".
Ольга Бузова пока не прокомментировала заманчивое предложение, а ее отношение к Моргенштерну остается загадкой. Интересно, что сама Роза Сябитова высказывалась о рэпере достаточно негативно. Она утверждала, что кумир молодежи необразованный и имеет большое количество странных привычек. Не красит его, по словам ведущей, даже богатство, так как он не имеет никакого представления о том, как распоряжаться большими деньгами.
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