"Наше счастье вполне возможно": 250-килограммовый сын Сафронова решил оплодотворить Бузову

Сын знаменитого художника считает, что в расставании с телеведущей виноват Давид Манукян. По его мнению, рэпер не создал гармонию в восприятии себя, чтобы женщина "молилась на него" и думала, как счастлива рядом со своим парнем.
Лука Затравкин заявил, что и сам не против закрутить роман с Ольгой Бузовой. Ведь теледива ему с каждым днем нравится все больше и больше. "Наше счастье вполне возможно, но нам надо пообщаться", – отметил молодой человек.
Отцу Лука Затравкин о своем желании закрутить роман с певицей пока не говорил. Он знает, что живописец относится к ведущей "Дома-2" скептически. Музыкант также заявил, что готов отдать Ольге Бузовой даже свое семя, чтобы она смогла родить прекрасного ребенка. Не так давно парень сдал биоматериал на хранение в банк.
По мнению Луки Затравкина, рожать стало не от кого: мужики переводятся. "Мне в социальных сетях пишут женщины, которым хотелось бы тоже воспользоваться моим замороженным семенем, чтобы получить хорошее потомство", – похвастался артист. Но пока такие предложения он игнорирует.
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