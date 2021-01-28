"Наше счастье вполне возможно": 250-килограммовый сын Сафронова решил оплодотворить Бузову

Музыкант Лука Затравкин с ужасом наблюдает за событиями в личной жизни поющей ведущей. Артист признался, что не проти закрутить роман с одинокой Ольгой Бузовой.



Сын знаменитого художника считает, что в расставании с телеведущей виноват Давид Манукян. По его мнению, рэпер не создал гармонию в восприятии себя, чтобы женщина "молилась на него" и думала, как счастлива рядом со своим парнем.

Лука Затравкин заявил, что и сам не против закрутить роман с Ольгой Бузовой. Ведь теледива ему с каждым днем нравится все больше и больше. "Наше счастье вполне возможно, но нам надо пообщаться", – отметил молодой человек.

Отцу Лука Затравкин о своем желании закрутить роман с певицей пока не говорил. Он знает, что живописец относится к ведущей "Дома-2" скептически. Музыкант также заявил, что готов отдать Ольге Бузовой даже свое семя, чтобы она смогла родить прекрасного ребенка. Не так давно парень сдал биоматериал на хранение в банк.

По мнению Луки Затравкина, рожать стало не от кого: мужики переводятся. "Мне в социальных сетях пишут женщины, которым хотелось бы тоже воспользоваться моим замороженным семенем, чтобы получить хорошее потомство", – похвастался артист. Но пока такие предложения он игнорирует.