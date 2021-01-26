"Родька, а ты": Жена Газманова предложила Бузовой выгодную пассию

22 января Ольга Бузова официально заявила о разрыве с Давидом Манукян. Пара была вместе с 2019 года. Конфликт стал очевидным во время празднования юбилея певицы. Ссора возлюбленных случайно попала в кадр во время салюта в честь звезды.



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