"Родька, а ты": Жена Газманова предложила Бузовой выгодную пассию

Многие тут же принялись искать замену рэперу. Не осталась в стороне и жена Олега Газманова. Марина Муравьева не растерялась и посчитала, что раз телеведущая теперь свободна, то вполне может стать ее невесткой. Своими мыслями по этому поводу она открыто поделилась на странице Родиона Газманова.
Сперва супруга артиста решила задать вопрос сыну: "Родька, а ты бы не хотел сам поухаживать за Олей?! Напишешь ей классных песен! Ты парень лучший, свободный, романтик хороший", – отметила заботливая мать. На этом она не остановилась и обратилась к Ольге Бузовой. "Оль, пойдешь в нашу семью?! Мы веселые, сплоченные, в обиду не дадим тебя", – написала жена Олега Газманова.
Родион не стал долго отмалчиваться и сообщил, что уже пробовал привлечь внимание недоступной дивы. Писал ей стихи, однако артистка на него "не реагирует". Отметим, что наследнику Олега Михайловича в любви не везет не меньше, чем Бузовой. Певец ни разу не был женат, чем только подогревает интерес всех любопытных.
Ранее публика была совершенно убеждена, что у Газманова-младшего роман с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Знаменитости проводили время вместе, работали, ездили отдыхать. Однако в конце прошлого года звезда "Папиных дочек" неожиданно для всех вышла замуж за тренера Илью Авербуха.
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