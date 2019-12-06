Бузова в вульгарном виде пришла на шоу "Первого канала"

Ольга Бузова выступила на сцене концерта "Snow Пати 5. История Белой розы". Поющая ведущая выделилась благодаря необычному наряду.

На днях на "ВТБ Арене" в пятый раз состоялось главное белое новогоднее шоу, организованное АО "Первый канал. Всемирная сеть" "Snow Пати 5. История Белой розы". Все началось с маленькой белой вечеринки в небольшом клубе, а в 2018 году 12 тысяч слушателей веселилось под самую хитовую музыку уже на стадионе.

Восторженную публику развлекало множество артистов, всех их объединила белая одежда – своеобразный дресс-код вечера, который, впрочем, распространялся и на зрителей. Особое внимание привлекла поющая ведущая, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова. Артистка предстала в переливающемся светлом костюме: майке и шортах, изюминкой которого стали штанины на подтяжках.

Почему-то не все оценили по достоинству наряд Ольги. Кто-то счел его вульгарным. Впрочем, сама артистка осталась довольна и своим внешним видом и выступлением. "Спасибо Вам за такой теплый прием 😊 и вновь, спустя год мы спели с Вами вместе Я уже скучаю, встретимся вновь на белой вечеринке через год люблю ❤️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к фанатам Ольга Бузова.

А еще весьма необычно выглядела певица Юлианна Караулова. Артистка убрала волосы назад специальным гелем, отчего они казались мокрыми, и нарядилась в платье, которое больше походило на рекламный плакат. Образ завершила странной формы обувь.

Не пропустила мероприятие и певица Елка, редкий гость светских вечеринок. Артистка почти не дает интервью, не мелькает на телеэкранах, о ее личной жизни ничего неизвестно. Ходят слухи, что певица оформила развод. Так это или нет, но перемены налицо: Елка похудела, посвежела, сменила имидж.

Вышла в свет и любимица музыкального продюсера Максима Фадеева певица Ольга Серябкина. После расставания с продюсерским центром MALFA артистка отправилась в сольное плавание под псевдонимом Molly. На "снежном шоу" Серябкина продемонстрировала аппетитные формы в незамысловатом платье.