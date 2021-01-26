"Заходит через детей": как Карпович завоевала Прилучного

В Сети появился новый снимок Павла Прилучного и Мирославы Карпович, о романе которых общественность узнала летом прошлого года. Говорят, между актером и его новой пассией напряженные отношения. Чтобы удержать возлюбленного, звезда сериала "Папины дочки" старается больше времени проводить с его детьми, считает обозревательница Лена Миро.

прочитано 423 раза