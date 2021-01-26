"Заходит через детей": как Карпович завоевала Прилучного

Мирослава Карпович и Павел Прилучный до сих пор живут вместе в доме в Подмосковье, но их роман вот-вот может прекратиться. По словам знакомого знаменитостей, актер охладел к звезде сериала "Папины дочки". Пара якобы часто ссорится.
Именно поэтому снимок, который недавно появился в интернете, активно обсуждают поклонники. На фотографии, сделанной исподтишка, запечатлены Мирослава, Павел и его дети возле тележки из супермаркета. Смотря на этот кадр, Лена Миро сделала вывод: Карпович делает все, чтобы дети Прилучного привязались к ней.
По мнению обозревательницы, чтобы Павел не выгнал возлюбленную из дома, она "заходит через детей". Мол, звезде сериала "Мажор" будет жалко избавляться от женщины, к которой привыкли его отпрыски. Миро не осуждает Карпович за такой подход к женскому счастью, а, напротив, восхищается изворотливостью актрисы.
Напомним, Мирослава Карпович подружилась с детьми Павла Прилучного во время отдыха в Крыму. Тогда в Сети появились снимки прогуливающейся с наследниками "мажора" актрисы. Интересно, что Агата Муцениеце, которая с нетерпением ждала возвращения отпрысков, была удивлена присутствию новой пассии экс-супруга на отдыхе.
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