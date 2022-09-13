Мирослава Олеговна Карпович актриса

Знаменитая актриса родилась в украинском городе Бердянске 1 марта 1986 года. С детства ей нравился шоу-бизнес. Когда девочке исполнилось восемь лет, она пошла в детскую студию "Модель-шоу" и стала самой знаменитой в коллективе через пять лет.

Через два года был подписан договор с агентством "Русский силуэт" – у девочки началась профессиональная карьера модели. Также она выступала в составе танцевального коллектива "Тодес".



Позже юная модель решила пойти в актрисы и в 2002 году стала постигать азы сценического мастерства в Школе-студии имени Владимира Немировича-Данченко при МХАТ. Она успешно окончила курс подготовки и получила красный диплом. За роль в рамках выпускного спектакля "Ты" выпускнице вручили премию "Золотой лист".

Дебют в кино произошел в 2007-м, когда артистка снялась в фильме Дмитрия Корявова "Святое дело". В этом же году ей удалось получить роль Марии Васнецовой в нашумевшем сериале "Папины дочки". Участие в ситкоме принесло 21-летней актрисе узнаваемость и успех.

Из других значимых для звезды проектов можно выделить "All inclusive, или Все включено", "Корпоратив", "Невеста". Также актриса принимала участие в озвучивании проектов "Алиса знает, что делать! Зеленая месть", "Сказочный патруль" и "Богатырша".

Фильмография:

В 2007: "Святое дело", сериал "Папины дочки", "Тайсон"

В 2008: "Плюс один", "Тариф "Новогодний"

В 2009: "Голубка"

В 2010: "Новогодние сваты"

В 2011: "All inclusive, или Все включено"

В 2012: "Салют"

В 2013: "Поверь в себя"

В 2014: "Корпоратив"

В 2015: "Спринт"

В 2016: "Изгой"

В 2017: "Невеста"

Личная жизнь

В 2012 году Мирослава Карпович завела роман с Егором Кридом, но их отношения были недолгими. Напряженная работа и жизнь в разных городах негативно сказались на влюбленных, поэтому они расстались.

Летом 2020-го во время прогулки по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге звезда была замечена с актером из "Закрытой школы" Павлом Прилучным. Роман был негативно воспринят обществом вследствие недавнего развода артиста с Агатой Муцениеце. Позже в Сети появились фотографии, где молодая пара отдыхает в Крыму.

Карпович отказывается давать комментарии насчет этих отношений, а Прилучный уклончиво пишет в соцсетях, что в его жизни открылась новая страница. Актриса не замужем. Спешить Мирослава не хочет, ведь "муж – это навсегда".