Теперь это ее удел: присматривающая за детьми Прилучного Карпович вызывала жалость

Личную жизнь актера сериала "Мажор" вновь активно обсуждают. Павел Прилучный провел время с детьми от Агаты Муцениеце. Отца и малышей сопровождала Мирослава Карпович.

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный вместе с отпрысками Тимофеем и Мией, и новой зазнобой, актрисой Мирославой Карпович делал покупки накануне. Поход в торговый центр не остался незамеченным – компанию запечатлели на фото очевидцы.

В кадре Павел вместе с детьми и возлюбленной стоят рядом с тележкой, которая доверху наполнена различными предметами. Лица у всех напряженные. Знаменитости выглядят немного уставшими.

Кадр, который явно сделан исподтишка, быстро разлетелся по соцсетям. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников звезды сериала "Мажор". Фанаты рассуждают, почему Прилучный не выходит с Карпович в свет. Есть мнение, что Павел не уверен в своих чувствах к Мирославе, дескать, не рассматривает ее как часть будущего.

"Да, уж. Жаль ее, отчасти. Ведь теперь ее удел, это вот такие вот смазанные и нечеткие фотокарточки, сделанные кем то, из-за угла. В люди, я так понимаю, мажор всея Руси, выводить ее не собирается. Так и проживут сколько им бог отвел, как крыски-тихари, в тайне от людей. А после скажут: А не было ни че В свет же мы вместе не гуляли (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделился мнением интернет-пользователь.

Ходят слухи, что Павел Прилучный охладел к Мирославе Карпович. Пара продолжает совместно проживать в доме в Подмосковье, однако, отношения постепенно портятся. "Они с Павлом часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице", – говорил знакомый знаменитостей журналистам.