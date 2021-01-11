Ягудин заговорил о ревности после слухов о бурном романе с Карпович
Алексей Ягудин. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алексей Ягудин завершил вести седьмой сезон шоу "Ледниковый период" и готовится к новой премьере – проекту "Я почти знаменит". Олимпийский чемпион дал журналистам большое интервью, затронув в числе прочих вопрос о сотрудничестве с актрисой Мирославой Карпович.
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