"Относилась к нему как к покровителю": "сестричка" Началовой откровенно о контакте с Грачевским

"Я не знаю ни одного человека, которого бы смерть Грачевского не шокировала – кажется, его знали, обожали и любили все, – плачет Анна Исаева. – Ковид не щадит никого, а ему точно еще можно было бы пожить десяток лет".
Анна Исаева известна в шоу-бизнесе не только эрудицией, но и потрясающим чувством юмора. Именно поэтому, как признается она сама, до сих пор с удовольствием пересматривает старые выпуски "Ералаша" и воспитывает на нем своих детей.
А лично с основателем этого популярного детского киножурнала Исаева познакомилась еще во временя студенчества. "Я поступала в театральный институт и снималась у выпускников ВГИКа в документальном кино, – рассказала Исаева. – Играла девушку, умеющую заниматься самообороной и бросать через плечо хулиганов. А Борис Грачевский был в комиссии, которая принимала эти работы. И именно фильм с моим участием после разбора комиссии получил первое место. Мне это очень льстило – я стала относиться к Грачевскому как к своему покровителю, который меня заметил".
Саму Анну Исаева певица Юлия Началова считала своей "сестричкой". Поэтому пресс-секретарь певицы рассказала и о контактах артистки с режиссером. "Юля, как ребенок советского времени, знала, смотрела и любила "Ералаш", – говорит Исаева. – Я помню несколько концертных выступлений Юли у Грачевского, они общались за кулисами".
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Муж изменяет
Бабы в носках