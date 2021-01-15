"Относилась к нему как к покровителю": "сестричка" Началовой откровенно о контакте с Грачевским

Смерть от коронавируса художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского потрясла страну. К соболезнованиям, которые уже высказали Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Лолита и другие суперзвезды, присоединилась и звездный пресс-секретарь Анна Исаева.

"Я не знаю ни одного человека, которого бы смерть Грачевского не шокировала – кажется, его знали, обожали и любили все, – плачет Анна Исаева. – Ковид не щадит никого, а ему точно еще можно было бы пожить десяток лет".

Анна Исаева известна в шоу-бизнесе не только эрудицией, но и потрясающим чувством юмора. Именно поэтому, как признается она сама, до сих пор с удовольствием пересматривает старые выпуски "Ералаша" и воспитывает на нем своих детей.

А лично с основателем этого популярного детского киножурнала Исаева познакомилась еще во временя студенчества. "Я поступала в театральный институт и снималась у выпускников ВГИКа в документальном кино, – рассказала Исаева. – Играла девушку, умеющую заниматься самообороной и бросать через плечо хулиганов. А Борис Грачевский был в комиссии, которая принимала эти работы. И именно фильм с моим участием после разбора комиссии получил первое место. Мне это очень льстило – я стала относиться к Грачевскому как к своему покровителю, который меня заметил".

Саму Анну Исаева певица Юлия Началова считала своей "сестричкой". Поэтому пресс-секретарь певицы рассказала и о контактах артистки с режиссером. "Юля, как ребенок советского времени, знала, смотрела и любила "Ералаш", – говорит Исаева. – Я помню несколько концертных выступлений Юли у Грачевского, они общались за кулисами".