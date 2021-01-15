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Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство

Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Умерший 14 января 71-летний Борис Грачевский был человеком весьма состоятельным – оставил своим многочисленным детям и молодой вдове очень достойное наследство.
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В 50 километрах от Москвы по престижному Новорижскому шоссе в закрытом охраняемом поселке у Бориса Грачевского имелось 17 соток земли и добротный дом площадью в 300 "квадратов". Комната отдыха с камином, гостиная, столовая, комната хозяина, гостевая, а также детская – здесь все было продумано до мелочей. На приусадебном участке были разбиты ухоженные клумбы, цветники и уникальные композиции из камней.

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Интересно, что это был уже второй загородный дом, который построил Грачевский. Предыдущий он оставил первой жене. Сегодня стоимость похожего особняка на Новой Риге начинается от 50 миллионов рублей.

Была у Бориса Грачевского и просторная "трешка" на улице Гиляровского – на четвертом этаже обычной панельки, но с хорошим дизайнерским ремонтом. Отец "Ералаша" перепланировал квартиру по своему вкусу – объединил кухню с гостиной, оставив по бокам эффектные колонны. Стоит такая квартира около 17 миллионов.

Кроме того, Грачевскому принадлежали авторские права на "Ералаш". За каждую трансляцию на телеканалах он получал, как говорят, очень приличный гонорар.

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Через полгода движимое и недвижимое имущества Грачевского предстоит разделить. Среди претендентов – третья жена Екатерина Белоцерковская, 48-летний сын Максим от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от второго и 9-месячный сын Филипп от последних отношений. Как говорят юристы, вдове должна отойти половина наследства, а вторая половина делится на три равные части.

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Автор: 15 января 2021, 00:00
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