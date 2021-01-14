О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью

Человек-праздник Борис Грачевский любил светские мероприятия, журналистов, интервью. Корреспондент "Дни.ру" встретился с отцом "Ералаша" на музыкальной премии за месяц до того, как режиссер заразился коронавирусом. Грачевский был с костылем, но улыбался и просил про больную ногу его не спрашивать...

Борис Юрьевич, Вы обычно выбираете себе в спутницы юных прелестниц. Вторая жена Анна Панасенко, ставшая Грачевской, была почти на 37 лет моложе Вас, моложе сына и дочери – почти ровесница внука! Третья – Екатерина Белоцерковская – младше на 35 лет...

Она же, уверен, будет и последней! С последней молодой женой мне наконец-то повезло!

Для шоу-бизнеса три жены – это же ерунда! Пугачева была пять раз замужем!

Отстань! Мне хватит! За женами – это к Дунаевскому, он семь раз женился.

А следите ли за судьбой своей второй жены Анны Грачевской?

Слежу только за судьбой своей дочки (Василиса Борисовна Грачевская родилась 9 сентября 2012 года). При встрече с бывшей женой, конечно, мы не отворачиваемся, но мне ее жизнь совершенно неинтересна. Как и ей моя, насколько я понимаю. И слава богу. Хотя обид у меня нет, но я не в восторге от того, что она оставила мою фамилию. А что я могу тут сделать?!

В апреле 2020-го Вы в третий раз стали папой – на свет появился сын Филипп. Наверное, потом с правнуком от старшего сына Максима будет в школе за одной партой сидеть! На кого похож?

Сыну полгода – это самая главная радость. Каждый день наблюдаю, как он растет, как улыбается. Мы его "улыбакой" зовем дома. Он – копия я в детстве. Так что вопросов об отцовстве быть не должно.

