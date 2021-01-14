Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
14 января
Лента новостей
00:04
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
00:00
Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
23:51
Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца
23:25
О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью
22:59
Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский
21:57
Уехавшие из страны Утяшева и Воля нашлись в пустыне
21:54
Политолог Ищенко: "Потерявший адекватность" Байден способен начать ядерную войну
21:44
Стало известно о планах Азизы покинуть Россию с новым партнером
21:36
Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V"
21:34
Володин призвал создать открытый мировой рынок вакцин от COVID-19
21:32
"Вы много обо мне не знаете": Виктория Боня рассказала о тюрьме
21:12
Володин: США могли бы поучиться проводить выборы у Казахстана и Киргизии
20:59
В Подмосковье зажатому в кабине грузовика водителю понадобилась помощь спасателей
20:58
Володин сообщил, что сделал прививку от COVID-19
20:43
Володин рассказал о приоритетах Думы на весеннюю сессию
20:29
"Простите меня, люди русские": опозорившемуся Шепелеву пришлось отбиваться от травли
20:18
"Обучающая экспедиция": клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил новый проект
20:16
В Москве скончался предсказавший войну в Чечне политик
19:10
В Москве двое граждан США ограбили курьера
18:57
"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
18:52
Казарновская простила бросившего ее после смерти матери без наследства отца
18:31
Политолог Баширов о последствиях блокировки Трампа в Twitter: Весь мир столкнется с вызовом
18:20
Странная поза ненакрашенной Навки вызвала ажиотаж
18:17
"Плачу за это по сей день": оставившая ребенка с бывшим мужем Анохина раскаялась
18:15
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали из-за сердечной аритмии
18:12
Молодящийся Пресняков рядом с родившей Подольской выглядит ее сыном
17:45
Прощания не будет: оскандалившуюся Дрожжину без посторонних похоронят на Кунцевском кладбище
17:41
В Шахтах конфликт заключенных обернулся убийством
17:39
"Была остановка сердца": с Дрожжиной случилось горе после заключения
17:34
Пережившая выкидыш звезда "Орла и решки" решилась на развод
17:15
"Прости меня!": больная страшным недугом бывшая жена Аршавина раскаялась в содеянном
17:05
"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение
17:02
"Сколько можно выставляться голой?": вывалившую грудь напоказ Самойлову распекли
16:50
В Екатеринбурге мигранты устроили дебош
16:49
Расставшаяся с мужчиной Боня отказалась от еды
16:36
"Спешил на годовщину": обнародованы детали смерти звезды сериалов "Метод" и "Глухарь"
16:26
Как живет оставшаяся сиротой внучка Конкина
16:17
Врачи сообщили об изменении состояния госпитализированной с коронавирусом Фрейндлих
16:11
Первому каналу утерли нос: опубликован рейтинг новогодних передач
16:03
Незаменимых нет: Паркер из "Секса в большом городе" пнула строптивую Кэттролл
16:03
Жгучая брюнетка Ани Лорак стремительно поседела
15:58
"Воспитывать в период старческого маразма": Бледанс пошла по стопам Пугачевой
15:47
Жители Серпухова пожаловались на стреляющего из пулемета мужчину
15:47
"Что-то непонятное происходило": Кравец освятила дом после страшного случая
15:43
Отрезавшая себе грудь Пынзарь застряла в аэропорту: Это жесть!
15:34
Уберите эту мерзость: вдове стало плохо с сердцем от вида безобразного памятника Яаку Йоале
15:20
"Предусмотрено тюремное заключение": Крид пришел в ярость после слитых в интернет интимных фото
15:17
Международник о решении ЕСПЧ по Крыму: Не имеет законного значения
15:13
"Черный день": Шатунов потерпел поражение в борьбе с Разиным
15:04
Тяжелое состояние: больного Грачевского ввели в кому
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
"Не дай бог довести до крайности": Лукашенко предостерегли от попытки задержаться у власти
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
Шоу-бизнес
О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью

О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью

Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Человек-праздник Борис Грачевский любил светские мероприятия, журналистов, интервью. Корреспондент "Дни.ру" встретился с отцом "Ералаша" на музыкальной премии за месяц до того, как режиссер заразился коронавирусом. Грачевский был с костылем, но улыбался и просил про больную ногу его не спрашивать...
прочитано 1062 раза

Борис Юрьевич, Вы обычно выбираете себе в спутницы юных прелестниц. Вторая жена Анна Панасенко, ставшая Грачевской, была почти на 37 лет моложе Вас, моложе сына и дочери – почти ровесница внука! Третья – Екатерина Белоцерковская – младше на 35 лет...

ПО ТЕМЕ

Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский

"Меня не волнует ее жизнь!": Грачевский об отношениях с родившей от него молодухой

 Анна Евгеньевна Грачевская

Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

Она же, уверен, будет и последней! С последней молодой женой мне наконец-то повезло!

Для шоу-бизнеса три жены – это же ерунда! Пугачева была пять раз замужем!

Отстань! Мне хватит! За женами – это к Дунаевскому, он семь раз женился.

А следите ли за судьбой своей второй жены Анны Грачевской?

Слежу только за судьбой своей дочки (Василиса Борисовна Грачевская родилась 9 сентября 2012 года). При встрече с бывшей женой, конечно, мы не отворачиваемся, но мне ее жизнь совершенно неинтересна. Как и ей моя, насколько я понимаю. И слава богу. Хотя обид у меня нет, но я не в восторге от того, что она оставила мою фамилию. А что я могу тут сделать?!

В апреле 2020-го Вы в третий раз стали папой – на свет появился сын Филипп. Наверное, потом с правнуком от старшего сына Максима будет в школе за одной партой сидеть! На кого похож?

Сыну полгода – это самая главная радость. Каждый день наблюдаю, как он растет, как улыбается. Мы его "улыбакой" зовем дома. Он – копия я в детстве. Так что вопросов об отцовстве быть не должно.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 14 января 2021, 23:25

комментарии

Ответить:

й
Ответить
УЖАС!!!Как жаль такого жизнерадостного и жизнелюбивого человека Не верится Неужели ничего нельзя было сделать Он почти месяц лежал ведь Кромешный ад Недавно был на ТВ,такой улыбчивый человечек Пухом ему земля Соболезнования родным и близким Смерть косой по полю ходит
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог Ищенко: "Потерявший адекватность" Байден способен начать ядерную войну
"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
Озвучены два условия для досрочного ухода Зеленского
Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа

Шоу-бизнес

Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца
О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью
Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Вульгарно разодетая Подольская потерпела унижение

Звезде досталось

Шоу-бизнес

Разъяренная Дрожжина напала на больную ДЦП дочь Баталова

Она подала в суд
Шоу-бизнес

В семье Шпицы прибавление: актриса показала нового маленького члена семьи

Актриса вне себя от счастья
Шоу-бизнес

Это шанс? Воздыхатель осыпал разведенку Асмус подарками

Актриса не скрывает радость

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+