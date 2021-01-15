Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом

По словам Владимира Долинского, первая просьба Грачевского после выхода из комы вселила надежду в его близких. "Он попросил привезти компотика из клюквы или брусники", – приводит слова актера "5 канал".
Очень жаль, что женой Бориса Грачевского была не Виталина Цымбалюк-Романовская – отец "Ералаша" просто любил помоложе. Последней его супруге всего 36 лет. Но зато киевская пианистка умеет варить потрясающий компот из клюквы, который так любил ее бывший муж Армен Джигарханян.
Виталина раскрыла секрет варева, которым поила престарелого мужа: "Клюква толчется деревянной ложкой в эмалированной посуде, заливается водой, доводится до кипения, но кипятить компот на надо. Потом накрыть крышкой и подержать, дать настояться. В конце добавить по вкусу сахар". Наверняка, такая вкуснятина понравилась бы и Грачевскому...
А еще он очень хотел мандаринов. "Мог съесть их килограмм, – уверяет вторая жена покойного Анна Грачевская. – Наша дочка Вася тоже любит мандарины..."
Напомним, Борис Грачевский умер на 72-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О дате и месте похорон семья сообщит позже.
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