Бедная Юля: могила Началовой утонула

Как быстро время летит! Уже 40 дней, как с нами нет Юлии Началовой, а кажется, только вчера с ней прощались и все не могли насмотреться в последний раз... Корреспондент "Дни.ру" отнес цветы на могилу певицы и ахнул.

Юлия Началова упокоилась на 17-м – новом – участке Троекуровского кладбища на западе столицы. Это один из самых престижных столичных погостов – его считают филиалом более старого Новодевичьего.

Вокруг похоронены в основном военные – адмиралы, генералы, фронтовики. И каждый день могильных холмов становится все больше... Уже целый ряд новых захоронений появился возле гробницы певицы. И поэтому найти ее оказалось не так просто.

Непросто еще и потому, что могила звезды буквально утонула. Утонула в цветах, венках, свечах, мягких игрушках. Как рассказали работники кладбища, могила Началовой – самая посещаемая, по их мнению, хотя на этом погосте нашли последний приют и другие знаменитости.

Основная часть поклонников Юли и ее родственники пришли с цветами накануне. Дело в том, что семья певицы сделала заявление – мол, из-за школьного спектакля дочери Началовой траурные мероприятия и поминки переносятся на день раньше. Священнослужители заверили семью, что подобное канонами не возбраняется. Главное – не внешние атрибуты, а искренняя молитва о душе новопреставленной.

"До 40 дней стоит меньше суетиться по бытовым вопросам, отвлекаться на материальные проблемы и больше молиться об усопшем. На 40-й день умерший предстает перед Богом, и определяется место его пребывания до Страшного суда, поэтому родным надо заботиться об облегчении участи умершего", – пояснил "Дни.ру" настоятель столичного храма, в котором часто бывала Юлия Началова.

Пресс-секретарь певицы Анна Исаева в Instagram оставила трогательное и полное боли послание своей "сестренке" Юле:

До свиданья, друг мой, до свиданья!

Милый мой, ты у меня в груди!

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей,

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей...

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.