Юлечка забрала: любвеобильного Грачевского похоронят возле Началовой

Символично, что Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище – филиале престижного Новодевичьего. Тут покоятся легендарные артисты – Николай Караченцов, Валентин Гафт, Александр Лазарев, Вера Глаголева...
Грачевский являлся заслуженным деятелем искусств России, лауреатом премии Правительства, был награжден орденами Почета и Дружбы. Все это и дает право быть похороненным на Троекуровском.
Напомним, что именно по совокупности заслуг перед Родиной тут бесплатно выделили участок и под захоронение Юлии Началовой в марте 19-го.
Тогда зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, в котором написала: "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу. Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. Юлия всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".
Борис Грачевский умер вечером 14 января на 72-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В больнице он был с 22 декабря прошлого года.
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