Семилетний сын Плющенко выступил на соревнованиях с травмой ноги: Было сложно

Плющенко-младший усиленно тренировался перед важным соревнованием. Он мечтал о выступлении на турнире, посвященному юбилею ГБОУ "ЦСиО Самбо-70". Но после того, как мальчик повредил ногу на репетиции, он решил отказаться от участия.
Спустя некоторое время Саша передумал. Превозмогая боль, юный фигурист все-таки показал судьям, на что способен. В итоге он занял первое место. Правда, из-за травмы совершил несколько ошибок. Плющенко-младший не стал скрывать: несколько дней назад он был в лучшей форме.
В своем инстаграм-аккаунте Саша опубликовал несколько фотографий с соревнований, а также видео выступления. "Было сложно. Есть над чем работать! Жду следующего соревнования, чтобы откатать свою сложную программу без единой ошибки", – написал мальчик под кадрами.
Пользователи Сети восхитились мастерством Гном Гномыча. Многим также понравился костюм пирата, в котором мальчик выступил на льду. "Отлично вышло! Молодец!", "Гордимся тобой", "Такой прорыв. Раньше такой малыш катался, а сейчас прям рост реальный", – написали фолловеры.
Напомним, ранее Саша обратился к Владимиру Путину с просьбой наказать журналистов, которые пишут о нем неприятные вещи. Рудковская и Плющенко готовы воевать с изданием, опубликовавшим информацию о несуществующей болезни сына.
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