Семилетний сын Плющенко выступил на соревнованиях с травмой ноги: Было сложно

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша (Гном Гномыч) принял участие в первых в этом сезоне соревнованиях по фигурному катанию. Мальчик едва справился с нагрузкой, поскольку вышел на лед с травмой.

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