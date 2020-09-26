"Как могла подняться рука": Рудковская получила поздравление после резонансного обращения ее сына к Путину

Обращение сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко к Владимиру Путину стало резонансным. Семилетнего Сашу Плющенко, которого родители нежно называют Гном Гномыч, многие поддержали.

На днях ребенок Рудковской и Плющенко дал интервью. Мальчик сообщил, что видел новости о себе в Сети. Саша Плющенко очень расстроился, когда популярный портал заявил о том, что он якобы болен.

Семилетний Гном Гномыч попросил Владимира Путина защитить его и других малышей от вранья. Президент, по мнению ребенка, должен издать новый закон и запретить публиковать информацию о детях без согласия их родителей.

Инициативу, предложенную семилетней звездой, прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Аналитик видел скандальный материал о Саше Плющенко.

"Уже ребенку лично приходится обращаться президенту России, чтобы показать, как недобросовестные СМИ сегодня используют детей известных людей ради увеличения рейтингов своих изданий. Я был шокирован этой статьей про Гном Гномыча. Как вообще могла подняться рука такие вещи писать про ребенка. Я, естественно, поддерживаю Гном Гномыча", – высказался Манукян.

Эксперт поддержал Плющенко-младшего. "Он сделал абсолютно правильный запрос к Владимиру Путину. Яну Рудковскую и Евгения Плющенко я поздравляю с тем, что они вырастили такого прекрасного сына. И знаете, в целом, смотря на этого ребенка, я понимаю, что растет новое талантливое и мужественное поколение, которое в тяжелые времена сможет защитить нашу Родину", - резюмировал Вадим Манукян.