Зачем сын Рудковской обратился к Путину

В эфире ютуб-шоу "Алена, блин!" Саша признался, что следит за новостями о себе. Так, для мальчика стало шоком, когда одно из изданий опубликовало информацию о его болезни. Тогда Рудковская и Плющенко встали на защиту сына, заявив о желании подать на авторов статьи в суд.
Юный фигурист пошел дальше и попросил Владимира Путина защитить его и других людей от клеветы. Саша считает, что президент должен издать закон, который запрещает публиковать различные новости о детях без согласия их родителей.
Высказывание мальчика вызвало гнев общественности в адрес его матери. Пользователи Сети считают, что Плющенко-младший сам не догадался бы обратиться к президенту. Однако Рудковская утверждает обратное: Саша сам предложил это сделать, устав от вопросов сверстников и их родителей о выдуманном заболевании.
"Он говорит: есть же президент, который все решает. И захотел обратиться лично к нему. Мы не думали, что это вызовет такой общественный резонанс ", – пояснила Яна.
В настоящий момент Рудковская вместе с адвокатом Александром Добровинским готовит иск в суд на издание, опубликовавшее недостоверную информацию о Гном Гномыче. Есть вероятность, что против журналистов возбудят уголовное дело.
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