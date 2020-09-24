Пашаев шокирован действиями нового адвоката Ефремова: Нет слов!

Пресненский суд вынес приговор Ефремову 8 сентября. Актер получил восемь лет колонии общего режима. Оказавшись в СИЗО Михаил Олегович заявил, что Пашаев его подставил. Мол, если бы действия адвоката были адекватными, то приговор не был бы таким суровым.
Новый защитник Ефремова поддерживает эту точку зрения. В апелляционной жалобе Филиппов написал, что актер последние несколько месяцев находился под давлением Пашаева, поэтому хочет добиться смягчения приговора.
Эльман достаточно резко отреагировал на мнение коллеги. Он считает аргумент Филиппова бредом. Пашаев уверен: юрист не может писать такие вещи, будучи профессионалом, пишет Пятый канал.
"Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, – у меня нет слов", – высказался бывший адвокат актера.
Напомним, 8 июня в центре Москвы произошла авария по вине Ефремова. Актер сел за руль в нетрезвом виде. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял курьер из Рязани Сергей Захаров. Мужчина скончался спустя несколько часов от полученных травм.
Накануне же стало известно, что потерпевших в этом деле может стать меньше. Обнародован документ, которым можно уличить вдову Захарова во лжи.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Мужчины
Кто знает где Клава?
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Ваше мнение о СССР
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Мужики смотрят только на внешность
Лукашенко или Тихановская