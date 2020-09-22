Ефремов пожаловался на отсутствие интернета в СИЗО

Михаил Ефремов рассказал об условиях содержания в следственном изоляторе. Артист посетовал, что стал пропускать по ТВ матчи своего любимого футбольного клуба "Спартак".

Актер рассказал, как смотрит футбол в СИЗО. Недавнее состязание ЦСКА и "Спартака" (3:1) он посмотреть не смог, потому, что в СИЗО-5, где сейчас находится Михаил Ефремов, нет платного канала "Матч Премьер".

Он увидел только программу "После футбола" с Георгием Черданцевым. "Интернета у нас нет, запрещено. Есть TV и холодильник", – поделилась звезда театра и кино. Михаил Ефремов добавил, что относятся к нему хорошо.

"А какой я человек, судить не мне, а другим. Думаю, разный", – отметил артист. Также он прокомментировал переход в "Спартак" Александра Кокорина, который ранее тоже отбывал срок в колонии. Примечательно, что спортсмен заявлял, что в этот клуб никогда не перейдет. "Никогда не говори никогда", – философски заметил Михаил Ефремов.

Напомним, ранее представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) высказались о судьбе заслуженного артиста России. Предварительно уже известно, в какую колонию отправят Михаила Ефремова. По словам источника в ведомстве, он будет этапирован в тамбовские или мордовские колонии.

Как писали "Дни.ру", 8 сентября Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за смертельную аварию в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем своего внедорожника выехал на встречку и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

