"Одного шоу хватило": экс-адвокат Ефремова плюнул в лицо избитой Собчак

Эльмана Пашаева недавно лишили адвокатского статуса, однако юрист не опускает руки. Он отметил, что его заранее предупредили о подобном развитии событий.

Бывший представитель Михаила Ефремова в суде заявил, что его хотят "закрыть". Теперь он вынужден ежедневно обивать пороги различных инстанций, чтобы разобраться в ситуации. Правозащитник уверен, что охота началась, потому что он пошел против системы, пытаясь доказать непричастность актера к смертельной аварии.

Несмотря на то, что Эльмана Пашаева уже лишили адвокатского статуса, а Михаил Ефремов отказался от его услуг, он все равно готов помочь советом артисту. Правда, сотрудничать с другими представителями шоу-бизнеса юрист не планирует.

Как оказалось, к нему за помощью не так давно обращалась Ксения Собчак. Вероятно, она хотела, чтобы правозащитник представлял ее интересы в суде после инцидента в Среднеуральском монастыре. Во время съемок сторонники опального отца Сергия забрали у телеведущей отснятый материал, а также напали на нее с кулаками. Артистка получила травму носа.

Эльман Пашаев отметил, что сразу отказал Ксении Собчак. По словам юриста, ему было достаточно посмотреть видео с избиением звезды, чтобы принять решение.

"Мне одного шоу хватило, второго не нужно", – заявил правозащитник.