Новый поворот в деле Ефремова: потерпевших может стать меньше

Судебное разбирательство по делу Ефремова завершилось в начале сентября. За езду в нетрезвом виде и смертельное ДТП актер получил восемь лет колонии общего режима. Казалось, что сенсационных новостей больше не будет, но внезапно вскрылась ложь семьи погибшего в аварии Сергея Захарова.
Во время слушаний Добровинский не раз отмечал, что жена Сергея Маргарита проживала с мужем. У супругов были хорошие отношения. В итоге женщину признали потерпевшей. Правда, от щедрой компенсации она отказалась, запросив от актера всего один рубль.
Накануне в распоряжении журналистов оказалась копия заявления Маргариты о разводе с Сергеем. Документ был заверен за две недели до гибели Захарова: 25 мая 2020 года.
Женщина написала, что была вместе с супругом всего полтора года после регистрации брака. Последние 26 лет Маргарита и Сергей жили раздельно. У каждого была своя личная жизнь. Также жена Захарова обозначила, что не хочет мириться с супругом, но спорить о разделе имущества не собирается.
Из-за этого факта Маргарита может лишиться статуса потерпевшей. Комментариев от участников судебного процесса насчет обнародованной подробности пока не было.
Напомним, недавно у Ефремова сменился адвокат. Эльмана Пашаева сменил Роман Филиппов. Новый защитник уже попросил суд смягчить приговор актеру. Филиппов считает, что артист получил большой строк из-за давления Пашаева.
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