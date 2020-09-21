Гогена сняли в бане с любовницей Тарзана

Актриса Анастасия Шульженко, называющая себя любовницей мужа Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана), становится весьма популярной. Она идет по стопам Гогена Солнцева, который тоже подогревает интерес к своей персоне подробными рассказами о личной жизни в скандальных ток-шоу.

На прошлой неделе Тарзан публично признался, что изменил Королевой. Тогда же стриптизер накинулся с обвинениями на неких девиц, которые приходили к нему, пока Наташа отсутствовала дома. Якобы они опоили мужчину, "развели" и, вероятно, вынесли драгоценности из дома.

Спустя несколько дней в ток-шоу "Пусть говорят" появилась Шульженко, которая рассказала об интимной связи с Глушко. По словам актрисы, стриптизер лжет. Он сам искал встреч с ней. Также Анастасия утверждает, что не брала ничего ценного из дома звездной семьи.

После этого Шульженко проверили на детекторе лжи в шоу "На самом деле". Оказалось, что актриса солгала, когда заявила о беременности от мужа Королевой. В других же высказываниях любовница Тарзана была правдива, хоть и не смогла внятно объяснить, зачем сняла интимное видео со стриптизером.

Накануне выяснилось, что Шульженко близко знакома с другой звездой скандальных телеэфиров – Гогеном Солнцевым. Вероятно, шоумен научил актрису всем правилам и законам ток-шоу, на которых можно хорошо заработать.

В "Инстаграм" появился совместный снимок Анастасии и Гогена из сауны. На фото также запечатлены другие, малоизвестные девушки. "С моими прелестницами", – подписал кадр шоумен. Подробности этой связи пока неизвестны.

Тем временем Тарзан призывает народ оставить его в покое. Обсуждение личной жизни и обнародование интимных кадров является преступлением, отметил стриптизер.