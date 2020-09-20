Взбешенная Кравец плюнула в подлую любовницу Тарзана

"То, что у людей нет ума, я понять могу, но почему у них нет еще и стыда?! – возмущается Алена. – Я всякий раз вспоминаю эти слова, когда сталкиваюсь с людьми, подобными этой бесстыжей аморальной любовнице мужа Наташи Королевой. Эта, не обремененная нравственностью особа, теперь ходит по ток-шоу и бросается на людей. Просто дичь!"
Напомним, любовница Тарзана не только обозвала Кравец сумасшедшей, но и плеснула ей в лицо стакан воды.
"Я молчу, что она испортила мне платье за 300 тысяч, которое можно было чистить только сухой чисткой, – возмущается Алена. – Но мне просто непонятно, как на такое создание мог позариться Тарзан? "Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные", – вспомнилась мне профессор Преображенский из повести Булгакова, когда столкнулась с этой особой. И поняла, что Шариковые – среди нас".
"Я очень надеюсь, что красивая пара Наташи и Сергея сохранится, что все подлые личности исчезнут из их жизни, что любовницу покарает небо", – завершила Кравец.
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