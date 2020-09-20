Хочет развести: любовница решила биться с Королевой за Тарзана до последнего

Скандальная история с изменой Сергея Глушко (Тарзана) жене-певице получила продолжение. О планах соперницы певицы рассказал адвокат Анастасии Шульженко.

Правозащитник сделал заявление в программе "Ты не поверишь" на НТВ. Юрист сказал, что в планах пассии Тарзана было узаконить отношения с Сергеем Глушко. Для этого стриптизер должен развестись с Наташей Королевой.

По словам адвоката Шульженко, именно поэтому она сообщила артисту, что ждет ребенка. Как оказалось, новость о беременности любовницы танцора не обрадовала. Тогда та, по словам юриста, решила ему отомстить.

"Настя хотела порвать отношения и устроила последнюю встречу, при этом сняв это на камеру", – рассказал правозащитник. Кражу же украшений у Наташи Королевой и Анастасия Шульженко, и ее адвокат отрицают. Они говорят, что таким обвинением исполнительница из ревности мстит сопернице.

Напомним, любовнице Сергея Глушко может грозить тюрьма за обнародованные интимные кадры со стриптизером. В студии передачи "Пусть говорят" девушка объяснила, что не собирается шантажировать супруга Наташи Королевой. Она просто хочет доказать, что муж артистки сам искал встреч с ней.

Как писали "Дни.ру", Сергей Глушко открыто признался в том, что изменил жене. В ситуации он винит женщин, с которыми проводил время. Тарзан считает, что событие произошло, когда он был в неадекватном состоянии, поскольку его накачали специальными веществами.