Тарзан покаялся перед зрителями Первого канала

Обсуждения личной жизни Тарзана не утихают уже третьи сутки. Всеми известный стриптизер публично признался в своей измене Наташе Королевой и сделал сенсационное заявление.

Сергей Глушко, известный как Тарзан, в очередной раз обратился к многочисленной аудитории. В новом видео артист пытался объяснить, зачем на всю страну рассказал о своих похождениях.

Стриптезер связал свое выступление с информацией, полученной от неизвестного источника. По совам Тарзана, у Первого канала оказалось откровенное видео с его участием.

"Появившееся мое заявление на всю страну – это была превентивная мера. На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия", – встревоженно заявил Глушко.

Теперь Сергей называет своих любовниц "аферистками" и сокрушается над ними. Певец уверен, что барышни были бы готовы на все ради славы.

Поэтому они спокойно могли подписать контракт на несколько выпусков программы для федерального канала.

Супруг Наташи Королевой заверил, что отношения между мужчиной и женщиной не должны обсуждаться публично. Однако подобные заявления противоречат первоначальным поступкам Тарзана.

Более того, Глушко добавил, что продюсеры Первого канала проигнорировали их просьбу с Королевой. Пара пыталась договориться, чтобы телеканал перестал готовить выпуск передачи про их отношения.