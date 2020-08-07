"Оценим и запомним": Панайотов отказался выйти на сцену после скандала

Когда-то римский император Веспасиан ввел налог на общественные уборные. Сын Тит упрекнул его. После этого Веспасиан поднес к его носу деньги, поступившие по этому налогу, и спросил, пахнут ли они, хотя и из мочи. Ответ был отрицательным. Сей исторический факт вспоминается в связи с происходящим сегодня в Белоруссии.

На 8 августа во всех крупных городах республики планировалось проведение грандиозных праздничных концертов "За Беларусь". Они должны были ознаменовать собой окончание досрочных выборов президента и сгладить градус негативных настроений в обществе накануне выборов главы государства.

На проведение концертов было выделено четыре миллиона долларов. Этой суммы хватило, чтобы позвать самых дорогих и востребованных российских звезд – Леонида Агутина, Григория Лепса, Александра Панайотова. Но поклонники стали массово писать им в социальных сетях с просьбой не приезжать, не мараться, не участвовать в этом безобразии. Грянул скандал.

И звезды послушали людей! Да, они потеряли гонорары, возможно, их не позовут больше на "Славянский базар в Витебске", но в глазах многих белорусов они стали героями, достойными всяческого уважения.

"Дорогой Витебск и мой любимый белорусский зритель! К сожалению, наша с вами встреча и праздник музыки 8 августа не состоится. И все же, очень надеюсь – мы скоро с вами встретимся! Музыка. Дружба. Мир", – обратился к народу Александр Панайотов.

В другое время эта новость вызвала бы огорчение – в Белоруссии у него большой и дружный фан-клуб. Но в нынешних обстоятельствах люди благодарят Сашу за смелый поступок. "Оценим и запомним", "Спасибо от всего свободного народа Беларуси!", "Спасибо большое за понимание и поддержку! Вы лучший! Ждем в другое время", "Очень достойный поступок по отношение к своим слушателям", "Сейчас, действительно, для нас, белорусов, это самое правильное решение! Приезжайте в новую, свободную Беларусь!" – пишут люди в комментариях.