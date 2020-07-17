"Разрушить отношения в одночасье не так просто": Панайотов откровенно о личной жизни

Александра Панайотова судьба не обделила ни внешностью, ни голосом, ни харизмой. Было время, когда казалось, что он куда-то пропал. Однако артист готовился к мощному взлету, чтобы доказать всем: он непобедим. Корреспондент "Дни.ру" встретился с певцом.

Александр, нашу жизнь с марта многие окрестили окаянными днями. Сложнее всего было артистам – они остались без работы. Как Вы это время пережили?

Когда резко все прекратилось, конечно, были тревога и растерянность. Чем заниматься, что делать? Эти вопросы мучили, но я старался заниматься своими обычными делами – музыкой и спортом. Чтобы не разжиреть, купил домой небольшую беговую дорожку. Занятия на ней оказались самым мощным способом борьбы с отчаянием.

Вы сказали о борьбе с лишним весом. А как мотивировали себя во время карантина?

Брал себя в руки и старался не есть вредной пищи, хотя казалось, раз меня ограничили в удовольствии заниматься любимым делом, то всякими вкусностями это можно компенсировать. Мотивировал меня и мой продюсер Григорий Лепс. Мы постоянно были на связи, обсуждали песни, новые проекты. Я понимал, что выйти из самоизоляции нужно в той же форме, в какой был до нее.

Многие пары во время самоизоляции распались. Круглосуточное пребывание вместе выявило множество проблем в семье, и люди стали разводиться. Как вам с супругой удалось избежать проблем?

Я, конечно, знаю о разводах, в том числе среди коллег. Нас с Катей изначально связывало нечто, что не так просто разрушить в одночасье. Мы с ней смотрим в одном направлении на работе и в быту. Она как мой менеджер в курсе всех дел. Мы уважаем личное пространство друг друга. Например, Катя совершенно не ревнует меня к поклонницам и проявлению их любви. Понимает, что это часть моей работы. Более того, она знает многих фанатов в лицо.

Что касается упомянутого быта, то у многих звезд им занимается прислуга. У Вас есть помощники по хозяйству?

Я обожаю свою квартиру, люблю все делать сам. Только когда совсем нет времени или мучит лень, приглашаем помочь женщину одну.

А дачей или машиной успели обзавестись?

Машина есть у жены. Я могу и на такси, а лет пять назад даже в метро был. На дачу пока коплю. Когда она появится, будем думать о продолжении рода.

"Мечтаю в старости сидеть в кресле-качалке под деревом на даче в окружении множества детей и внуков..."

Наверняка они прочтут в интернете все, что в разное время о Вас написали в прессе и соцсетях. Вы это как-то отслеживаете?

В социальных сетях я за уважение или конструктивную критику. Когда вижу хамство, сразу блокирую человека. Что касается прессы, то обо мне пишут много несуразицы, но я не обижаюсь. Это удел всех известных людей. К тому же я чист до тошноты, ко мне никакая грязь не липнет. Как говорила героиня Алисы Фрейндлих в "Служебном романе", у меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать.