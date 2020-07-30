Панайотов откровенно рассказал о близких отношениях с директором

Кажется, что Екатерина – идеальная пара для Александра. Они уравновешивают друг друга, оставаясь вместе и на работе, и дома. Екатерина мудра, умна, тактична, и Александр рад, что его жизнь сложилась именно с ней.
"Я счастлив, что однажды ты родилась, воспиталась в такой прекрасной семье, переехала из Кемерово в Москву и встретила меня, – публично обратился он к возлюбленной. – Спасибо, за то, что всегда рядом, за самоотверженность и веру, за доброту и любовь, за принципы и ум!"
История их любви так прекрасна, что ею хочется делиться. "Думаю, однажды, о нас снимут красивое кино, – улыбнулся Саша. – Люблю тебя всей душой. Будь всегда здорова, счастлива, любима! Будь всегда!"
Ранее в интервью "Дни.ру" Панайотов признался: "Нас с Катей изначально связывало нечто, что не так просто разрушить в одночасье. Мы с ней смотрим в одном направлении на работе и в быту. Она как мой менеджер в курсе всех дел. Мы уважаем личное пространство друг друга. Например, Катя совершенно не ревнует меня к поклонницам и проявлению их любви. Понимает, что это часть моей работы. Более того, она знает многих фанатов в лицо".
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