Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

  • Дата рождения: 1 июня 1984
  • Место рождения: Запорожье (Украина)
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: холост

Родился 1 июля 1984 года в городе Запорожье на Украине. Пением начал увлекаться еще в детстве. В десять лет поступил в музыкальную школу по классу фортепиано. Занимался в молодежной вокальной студии популярной музыки "Юность" под руководством заслуженного работника культуры Владимира Артемьева.

С 15 лет Александр начинает писать первые песни, с которыми выступает на международных конкурсах. Наиболее известная - "Окольцованная птица", с которой он выигрывает Гран-при на международном детском фестивале "Черноморские игры" в 2000 году. Конкурс транслировали на центральном телевидении, после этой победы имя Александра Панайотова становится известным на всю Украину.

После окончания средней и музыкальной школ Александр поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала.

В 2002 году Панайотов едет в Москву, чтобы попробовать свои силы в телевизионном проекте "Стань звездой". Ему удалось дойти до финала.

Вернувшись в Киев, Панайотов уходит из колледжа и поступает в Киевский национальный университет культуры и искусств. Он собирает коллектив музыкантов и ездит по стране с концертами.

Летом 2003 года Александр вновь становится участником телевизионного конкурса - "Народный артист" на телеканале "Россия". В финале он занял второе место и подписал семилетний контракт с продюсерским центром Евгения Фридлянда и Кима Брейтбурга FBI-MUSIC. Проект увенчал новый потрясающий дуэт "Лунная мелодия" с народной артисткой России Ларисой Долиной, которая была одним из почетных членов жюри телепроекта.

Далее, в компании новых коллег, финалистов конкурса "Народный артист", Панайотов отправляется во всероссийский тур, в котором исполняет свои первые, но уже полюбившиеся стране песни. В рамках сотрудничества с компанией FBI Music певец записал два музыкальных альбома - "Леди дождя" (2006) и "Формула любви" (2010).

В марте 2011 года контракт закончился, и артист продолжил творческую карьеру самостоятельно. Панайотов дистанцируется от телеэфиров и интервью, занимаясь написанием нового музыкального репертуара.

В День всех влюбленных в 2012 году артист презентовал заглавный сингл грядущего третьего студийного альбома - "Нереальная", музыку и слова к которой написал сам. Позже певец снимает на нее видеоклип, впервые выступая в роли режиссера. Работа оказалась успешной и набрала огромное количество просмотров в интернете.

В декабре 2013 года Панайотов презентовал третий студийный альбом - "Альфа и Омега". Музыку ко всем композициям новой пластинки он пишет сам.

В честь своего 30-летнего юбилея, 5 июля 2014 года, Панайотов дает первый большой сольный концерт в Москве, в КЗ "Мир". Шоу под названием All in проходит в сопровождении оркестра и имеет ошеломительный успех. Режиссер-постановщик представления -

также сам артист.

В мае 2015 года Панайотов делегирован выступить в зале заседаний Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на концерте по итогам торжественного заседания, посвященного 70-летию окончания Второй мировой войны.

Мощный вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых исполнителем, сопровождают каждое его выступление. Его голос считается одним из лучших в России. Его имя – знак качественной музыки. Каждый концерт Панайотова – великолепное сочетание вокальных и инструментальных импровизаций, сопровождаемое завораживающими визуальными спецэффектами.

Певец успешно гастролирует в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Прибалтике, США, Израиле, Германии, Франции, Испании, Италии, Сербии, Турции, Нидерландах. Артистическая география артиста постоянно расширяется.

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