"Добросвинский!": Ефремов прилюдно набросился на адвоката семьи погибшего водителя

В понедельник, 31 августа, на заседании выступил свидетель защиты актера Андрей Гаев. Мужчина рассказал, что в момент аварии Ефремов находился на пассажирском сиденье. "По нему было видно, что он нетрезвый, сонный", – вспомнил очевидец.
Когда судья попросила Гаева показать себя на видеозаписи, сделанной на месте аварии, то мужчина растерялся. "Полный Кобец", – сказал адвокат потерпевших, намекая на первого свидетеля защиты артиста Александра Кобца. Отметим, что мужчина был слеп на один глаз.
Слова Добровинского сильно разозлили Ефремова. "А ты Добросвинский!" – крикнул он защитнику. Судья сделала замечание актеру и пригрозила выгнать его из зала. "Давайте, удалите меня с заседания!" – ответил ей артист.
Ранее в тот же день Михаил Ефремов заявил, что все федеральные каналы "вынесли ему смертный приговор" на следующий день после ДТП. По словам артиста, журналисты назвали его убийцей, даже не разобравшись в деталях.
Напомним, Михаил Ефремов спровоцировал аварию на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Автомобиль артиста на полной скорости столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. Последний был доставлен в больницу, где позднее скончался.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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