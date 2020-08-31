Ефремов пообещал адвокату баснословную сумму за свое освобождение

Сумму, которую артист отдаст своему правозащитнику, рассекретила Анна Бутырина. Она работает юристом с Александром Добровинским, который выступает на стороне потерпевших.
Девушка заявила, что Михаил Ефремов заплатит адвокату 10 миллионов рублей. При этом тот пообещал актеру, что сможет "отмазать" его от уголовной ответственности. Стоит отметить, что ранее Бутырина сотрудничала с Пашаевым.
Кстати, сестра актера Анастасия Ефремова заявила, что Александра Добровинского, который якобы бесплатно защищает интересы родственников погибшего, нанял некий телеканал. Родственницу актера полностью устраивают действия Эльмана Пашаева.
Напомним, сторона защиты настаивает на том, что в момент смертельного ДТП за рулем автомобиля находился не Михаил Ефремов. Артист отрицает вину и заявляет, что ничего не помнит. При этом в своем видеообращении через пару дней после аварии актер клялся, что не собирается "отмазываться" и готов понести наказание по закону.
Эльман Пашаев уже пригласил в суд двух свидетелей, которые заявили, что 8 июня в машине Михаил Ефремов был не один. Первый очевидец описал на водительском сидении мужчину с короткой стрижкой, а второй некоего человека в бейсболке.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь