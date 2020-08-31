Ефремов пообещал адвокату баснословную сумму за свое освобождение

В понедельник, 31 августа, проходит очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, и он пообещал адвокату огромные деньги, если тот сможет добиться для него "мягкого" приговора.

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