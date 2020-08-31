"Меня приговорили к казни": Ефремов озвучил последнее желание

В ходе заседания артист пожаловался на то, что на него повесили клеймо преступника на следующий день после смертельной аварии. "Меня приговорили к казни на всех федеральных каналах", – заявил Михаил Ефремов.
Деятель театра и кино попросил судью выполнить его последнее желание – назначить биологическую экспертизу ремня безопасности и пассажирского сиденья. Ефремов отметил, что никогда не был пьяным за рулем.
Адвокат Эльман Пашаев добавил, что актер "даже признает вину", если специалисты предъявят доказательства его нахождения в кресле водителя. Однако судья Елена Абрамова отклонила ходатайство звезды, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Ранее защитник Михаила Ефремова заявил об очевидце, показания которого развалят дело. По словам Пашаева, на свидетеля ДТП с участием актера объявлена охота. Мужчина был вынужден скрываться некоторое время.
Напомним, авария с участием звезды произошла в начале июня этого года. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. Последний получил тяжелые травмы и умер в больнице.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь