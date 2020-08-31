"Меня приговорили к казни": Ефремов озвучил последнее желание

В понедельник, 31 августа, в Пресненском суде Москвы состоялось очередное слушание дела Михаила Ефремова. Актер вновь начал настаивать на своей невиновности.

Продолжение: Свидетель рассказал о еще одном человеке в машине Ефремова

В ходе заседания артист пожаловался на то, что на него повесили клеймо преступника на следующий день после смертельной аварии. "Меня приговорили к казни на всех федеральных каналах", – заявил Михаил Ефремов.

Деятель театра и кино попросил судью выполнить его последнее желание – назначить биологическую экспертизу ремня безопасности и пассажирского сиденья. Ефремов отметил, что никогда не был пьяным за рулем.

Адвокат Эльман Пашаев добавил, что актер "даже признает вину", если специалисты предъявят доказательства его нахождения в кресле водителя. Однако судья Елена Абрамова отклонила ходатайство звезды, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Ранее защитник Михаила Ефремова заявил об очевидце, показания которого развалят дело. По словам Пашаева, на свидетеля ДТП с участием актера объявлена охота. Мужчина был вынужден скрываться некоторое время.

Напомним, авария с участием звезды произошла в начале июня этого года. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. Последний получил тяжелые травмы и умер в больнице.