Свидетель рассказал о еще одном человеке в машине Ефремова

В понедельник, 31 августа, проходит очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Эльман Пашаев пригласил в суд своего главного свидетеля, которого до этого надежно прятал от публики.

Адвокат актера уверял, что очевидец событий может своими показаниями "развалить" все дело. Якобы из-за этого на него объявили охоту и обещали вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Правда, информацию, которую рассказал Леван Падасян, пока сложно назвать сенсационной.

Он отметил, что в день аварии Михаил Ефремов был в машине не один. Свидетель отчетливо помнит, как высокий человек в бейсболке сел на заднее сидение автомобиля актера. При этом спереди никого не было. Очевидец затрудняется ответить, кто еще находился в иномарке, так как задние стекла тонированные.

Ранее Эльман Пашаев приглашал в зал еще одного свидетеля. Александр Кобец рассказал, что видел, как с водительского кресла автомобиля Михаила Ефремова вышел мужчина с короткой стрижкой. Правда, позже парень подтвердил, что у него плохое зрение и в тот вечер он выпил с другом полтора литра пива.

Напомним, трагедия случилась 8 июня. Машина Михаила Ефремова на полной скорости вылетела на встречку и врезалась в грузовик. Водитель ВАЗа скончался от полученных травм. В момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Позже экспертиза обнаружила на подушке безопасности со стороны водительского сидения частицы ДНК артиста, однако защита попросила провести повторный анализ. Звезде грозит до 12 лет лишения свободы.