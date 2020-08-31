Свидетель рассказал о еще одном человеке в машине Ефремова

Адвокат актера уверял, что очевидец событий может своими показаниями "развалить" все дело. Якобы из-за этого на него объявили охоту и обещали вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Правда, информацию, которую рассказал Леван Падасян, пока сложно назвать сенсационной.
Он отметил, что в день аварии Михаил Ефремов был в машине не один. Свидетель отчетливо помнит, как высокий человек в бейсболке сел на заднее сидение автомобиля актера. При этом спереди никого не было. Очевидец затрудняется ответить, кто еще находился в иномарке, так как задние стекла тонированные.
Ранее Эльман Пашаев приглашал в зал еще одного свидетеля. Александр Кобец рассказал, что видел, как с водительского кресла автомобиля Михаила Ефремова вышел мужчина с короткой стрижкой. Правда, позже парень подтвердил, что у него плохое зрение и в тот вечер он выпил с другом полтора литра пива.
Напомним, трагедия случилась 8 июня. Машина Михаила Ефремова на полной скорости вылетела на встречку и врезалась в грузовик. Водитель ВАЗа скончался от полученных травм. В момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.
Позже экспертиза обнаружила на подушке безопасности со стороны водительского сидения частицы ДНК артиста, однако защита попросила провести повторный анализ. Звезде грозит до 12 лет лишения свободы.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
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Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь