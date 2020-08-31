"Сатанинская пляска": Фадеев резко разнес не признающего вину в ДТП Ефремова

Музыкант резко высказался о поведении Михаила Ефремова в суде по делу о смертельной аварии. Продюсер заявил, что "невозможно смотреть на эту мерзость".

Максим Фадеев поднял острую тему в своем инстаграм-аккаунте. Он спросил у подписчиков, что они думают о скандальной истории вокруг Михаила Ефремова. Продюсер считает доводы защиты актера в суде сомнительными, имея в виду его "отсутствие" в машине.

То, что происходит, музыкант назвал "сатанинской пляской". "Невозможно смотреть на эту мерзость. Что вы думаете об этом?" – поинтересовался Фадеев. Большинство поклонников наставника шоу "Голос" осудили не только поступок Михаила Ефремова, но и его попытки избежать тюрьмы. По мнению многих, подобные действия недостойны знаменитого актера и мужчины. Они уверена, что звезде театра и кино нужно было признать свои ошибки и покаяться.

"Я думал, он мужик", "Трусость. Мерзость. Алкоголизм", – написали фолловеры. Среди комментаторов отметился и продюсер Иосиф Пригожин. "Это правда за гранью. А его адвокат это что-то. Опозорили артиста", – заявил он. Также высказали свое мнение и другие известные деятели шоу-бизнеса.

Напомним, 8 июля автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с машиной доставки, которой управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. В крови знаменитости нашли алкоголь и следы запрещенных препаратов.

Адвокаты актера настаивают на том, что он не помнит, сидел ли за рулем в момент злополучного ДТП. Слушания по громкому делу продолжаются. Если вина Михаила Ефремова будет доказана, артисту может грозить от пяти до 12 лет лишения свободы.