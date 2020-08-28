В одном ряду с Ефремовым: стало известно о пьяной езде Никулина

Теймур Джафаров напомнил, что артиста много раз ловили в нетрезвом виде за рулем. Михаила Ефремова не наказывали, отпускали домой, даже не дав протрезветь.
Тем не менее, Джафаров считает, что артисты подвержены профессиональной деформации. С возрастом у них начинается искривление личности. "Не может быть талантливого человека без определенных психологических патологий", – рассудил Теймур. Только человек, способный выйти за границы нормы, может гениально сыграть эмоции.
Продюсер сериала "В клетке" вспомнил байку про легенду советского кино Юрия Никулина, которого с Михаилом Ефремовым в вопросе нарушения правил можно поставить в один ряд. Однажды знаменитый артист сел пьяным за руль собственной "Волги", чтобы доставить домой пьяного Владимира Высоцкого. В пути Никулин нагнал машину милиции. Внезапно прямо на ходу артист начал подталкивать авто сотрудников правопорядка бампером.
Милиционеры были шокированы. Никулину приказали остановиться. Стражи порядка расплылись в улыбке, когда узнали в водителе звезду экрана. Они были счастливы встретить сразу двух знаменитостей. Никулина и Высоцкого с мигалками провожали до пункта назначения.
Напомним, актер Михаил Ефремов в начале июня спровоцировал аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб человек. В момент происшествия артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас Ефремов под домашним арестом. Он ожидает решения суда.
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