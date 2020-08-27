Адвокат Ефремова заявил об охоте на своего главного свидетеля: Награда в 100 тысяч

Эльман Пашаев заявил, что у него есть свидетель, показания которого развалят дело Михаила Ефремова. Однако этому человеку грозит опасность.

По словам юриста, загадочный очевидец должен был предстать в суде еще несколько дней назад, но этого не случилось. Правозащитник уверяет, что показания жителя Анапы полностью оправдают актера, совершившего смертельное ДТП.

Новое слушание намечено на понедельник, и Эльман Пашаев боится за безопасность свидетеля. Он считает, что на человека объявлена охота и даже назначено вознаграждение в 100 тысяч рублей. Юрист Михаила Ефремова отметил, что полиция уже приходила по месту жительства "мистера X", однако он надежно спрятан по другому адресу.

Адвокат божится, что человек видел собственными глазами, как актер в тот вечер выходил с пассажирского места, а за рулем был другой. Он попросил не торопить события, ведь уже через несколько дней все встанет на свои места.

Стоит отметить, что изначально Михаил Ефремов уверял, что не собирается "отмазываться" от наказания. Однако спустя время адвокат стал настаивать на том, что актер не признает вину, потому что за рулем был не он.

Кстати, экспертиза обнаружила на подушке безопасности водительского сиденья ДНК артиста, а также следы наркотических и алкогольных веществ. Эльман Пашаев потребовал провести повторную проверку.