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Шоу-бизнес
Семилетний сын стал копией Жанны Фриске

Семилетний сын стал копией Жанны Фриске

Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Через несколько дней сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пойдет в первый класс. В Сети появилось несколько снимков подросшего наследника знаменитостей. Многие отметили, что мальчик все больше становится похожим на маму.
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Дмитрий Шепелев решил, что его семилетний сын пойдет английскую спецшколу. Там же будет учится дочь новой возлюбленной телеведущего Екатерины Тулуповой.

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Вдовец Фриске хочет, чтобы в будущем его наследник смог выбрать любой университет мира для получения образования. Платону предстоит углубленное изучение иностранных языков.

К слову, сын Шепелева увлекается большим теннисом и скейтбордингом. На днях папарацци запечатлели Платона во время езды на доске. Его сопровождали няня и дочь Тулуповой. Издание "Экспресс-газета" отмечает, что мальчик становится копией Жанны.

Напомним, в прошлом месяце мальчика заметили на съемках нового шоу его отца "Ты как я". Шепелев привел сына в студию, но для чего – остается загадкой. Премьера развлекательной передачи состоится в сентябре на телеканале ТНТ.

Дмитрий не скрывает своей радости из-за новой работы. Он давно мечтал о подобном шоу, поэтому покинул скандальную передачу Первого канала "На самом деле" в феврале этого года.

Автор: 30 августа 2020, 16:09 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник

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