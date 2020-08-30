Семилетний сын стал копией Жанны Фриске

Через несколько дней сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пойдет в первый класс. В Сети появилось несколько снимков подросшего наследника знаменитостей. Многие отметили, что мальчик все больше становится похожим на маму.

Дмитрий Шепелев решил, что его семилетний сын пойдет английскую спецшколу. Там же будет учится дочь новой возлюбленной телеведущего Екатерины Тулуповой.



Вдовец Фриске хочет, чтобы в будущем его наследник смог выбрать любой университет мира для получения образования. Платону предстоит углубленное изучение иностранных языков.

К слову, сын Шепелева увлекается большим теннисом и скейтбордингом. На днях папарацци запечатлели Платона во время езды на доске. Его сопровождали няня и дочь Тулуповой. Издание "Экспресс-газета" отмечает, что мальчик становится копией Жанны.

Напомним, в прошлом месяце мальчика заметили на съемках нового шоу его отца "Ты как я". Шепелев привел сына в студию, но для чего – остается загадкой. Премьера развлекательной передачи состоится в сентябре на телеканале ТНТ.

Дмитрий не скрывает своей радости из-за новой работы. Он давно мечтал о подобном шоу, поэтому покинул скандальную передачу Первого канала "На самом деле" в феврале этого года.