Семилетний сын стал копией Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев решил, что его семилетний сын пойдет английскую спецшколу. Там же будет учится дочь новой возлюбленной телеведущего Екатерины Тулуповой.
Вдовец Фриске хочет, чтобы в будущем его наследник смог выбрать любой университет мира для получения образования. Платону предстоит углубленное изучение иностранных языков.
К слову, сын Шепелева увлекается большим теннисом и скейтбордингом. На днях папарацци запечатлели Платона во время езды на доске. Его сопровождали няня и дочь Тулуповой. Издание "Экспресс-газета" отмечает, что мальчик становится копией Жанны.
Напомним, в прошлом месяце мальчика заметили на съемках нового шоу его отца "Ты как я". Шепелев привел сына в студию, но для чего – остается загадкой. Премьера развлекательной передачи состоится в сентябре на телеканале ТНТ.
Дмитрий не скрывает своей радости из-за новой работы. Он давно мечтал о подобном шоу, поэтому покинул скандальную передачу Первого канала "На самом деле" в феврале этого года.
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