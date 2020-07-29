Шепелев удивил преображением на новом шоу

Дмитрий Шепелев стал вести новую передачу на ТНТ "Ты как я". Первые выпуски покажут в эфире совсем скоро.

Дмитрий Шепелев покинул Первый канал в феврале. Он перестал вести скандальную передачу "На самом деле". Многим показалось, что шоумену захотелось чего-то легкого и жизнерадостного, поэтому он согласился на развлекательное шоу.

Шепелев стал вести себя иначе, отмечают те, кто присутствовал на съемках "Ты как я". Они обратили внимание на его воодушевленность и энергию. Даже внешний вид шоумена другой. Строгие костюмы и туфли сменились джинсовкой, свободными штанами и кедами.

"У него улыбка до ушей", – сказала журналистам участница шоу. Она также призналась, что Дмитрий производит очень хорошее впечатление. Телеведущий легко и непринужденно общается с детьми в кадре.

Напомним, что в шоу "Ты как я" принимают участие знаменитости и их наследники. Передача будет проходить в формате конкурса. Более подробной информации о проекте в Сети пока нет.

Во время съемок одного из выпусков на площадке появился сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Платону уже семь лет. Многие отметили, что он очень похож на свою знаменитую маму.