Шепелев удивил преображением на новом шоу

Дмитрий Шепелев покинул Первый канал в феврале. Он перестал вести скандальную передачу "На самом деле". Многим показалось, что шоумену захотелось чего-то легкого и жизнерадостного, поэтому он согласился на развлекательное шоу.
Шепелев стал вести себя иначе, отмечают те, кто присутствовал на съемках "Ты как я". Они обратили внимание на его воодушевленность и энергию. Даже внешний вид шоумена другой. Строгие костюмы и туфли сменились джинсовкой, свободными штанами и кедами.
"У него улыбка до ушей", – сказала журналистам участница шоу. Она также призналась, что Дмитрий производит очень хорошее впечатление. Телеведущий легко и непринужденно общается с детьми в кадре.
Напомним, что в шоу "Ты как я" принимают участие знаменитости и их наследники. Передача будет проходить в формате конкурса. Более подробной информации о проекте в Сети пока нет.
Во время съемок одного из выпусков на площадке появился сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Платону уже семь лет. Многие отметили, что он очень похож на свою знаменитую маму.
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