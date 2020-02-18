Дмитрий Шепелев громко заявил об уходе с Первого канала

Ведущий Дмитрий Шепелев работал на Первом канале с 2008 года. Свою карьеру он начал в качестве ведущего программы "Можешь? Спой" и грин-рума "Евровидение-2009". После этого семь лет вел программу "Достояние республики" вместе с Юрием Николаевым, был членом жюри проекта "Лед и пламень". Также известность ему принесла передача "Минута славы".
В последнее время Шепелев был ведущим скандальной программы "На самом деле", где истории главных героев проверялись на детекторе лжи и психологами. Самыми известными героями передачи стали Диана Шурыгина, Бари Алибасов и Гоген Солнцев со своей супругой Екатериной Терешкович.
Ведущий гордится своей работой на Первом канале и очень признателен коллегам за опыт. Дмитрий рассказал, как боялся заговорить с Людмилой Гурченко во время съемок музыкальной передачи. В таких ситуациях его всегда выручал Юрий Николаев.
"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию", – написал телеведущий в "Инстаграм".
Шепелев отметил, что какие-либо конфликты или претензии не стали причиной ухода с канала.
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