Шепелев тратит огромную сумму на обучение сына Фриске

Элитное учебное заведение шоумен выбрал для наследника еще в прошлом году, когда тот пошел в первый класс. Телеведущий со всей тщательностью подошел к вопросу: он обошел несколько школ, познакомился с учителями и системой, по которой ведутся занятия.
Выбор Дмитрий Шепелев остановил на варианте с углубленным изучением английского. Некоторые педагоги в этой школе являются носителями языка. Год обучения в заведении обходится шоумену в полтора миллиона рублей.
Из-за пандемии коронавируса несколько месяцев Платон занимался дистанционно. Делать уроки мальчику помогала ровесница Лада – дочь гражданской супруги Дмитрия, Екатерины.
Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова впервые встретились, когда привели детей в один детский сад. Спустя время молодые люди нашли друг друга на сайте знакомств. Пообщавшись, телеведущий и дизайнер сблизились.
Напомним, сына Дмитрию Шепелеву подарила певица Жанна Фриске. Артистка и телеведущий состояли в незарегистрированных отношениях. В июне 2015 года вокалистка умерла после продолжительной борьбы с раком мозга. Родственники артистки не ладят с Дмитрием Шепелевым. Родители и сестра Фриске не могут встретиться с Платоном.
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