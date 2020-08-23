Шепелев тратит огромную сумму на обучение сына Фриске

Телеведущий воспитывает семилетнего сына Платона. Дмитрий Шепелев выбрал для наследника одну из лучших школ в Москве.

Элитное учебное заведение шоумен выбрал для наследника еще в прошлом году, когда тот пошел в первый класс. Телеведущий со всей тщательностью подошел к вопросу: он обошел несколько школ, познакомился с учителями и системой, по которой ведутся занятия.

Выбор Дмитрий Шепелев остановил на варианте с углубленным изучением английского. Некоторые педагоги в этой школе являются носителями языка. Год обучения в заведении обходится шоумену в полтора миллиона рублей.

Из-за пандемии коронавируса несколько месяцев Платон занимался дистанционно. Делать уроки мальчику помогала ровесница Лада – дочь гражданской супруги Дмитрия, Екатерины.

Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова впервые встретились, когда привели детей в один детский сад. Спустя время молодые люди нашли друг друга на сайте знакомств. Пообщавшись, телеведущий и дизайнер сблизились.

Напомним, сына Дмитрию Шепелеву подарила певица Жанна Фриске. Артистка и телеведущий состояли в незарегистрированных отношениях. В июне 2015 года вокалистка умерла после продолжительной борьбы с раком мозга. Родственники артистки не ладят с Дмитрием Шепелевым. Родители и сестра Фриске не могут встретиться с Платоном.