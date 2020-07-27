"Все в студии ахнули": сын Жанны Фриске появился на шоу Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев стал ведущим программы "Ты как я" на ТНТ. На шоу артисты будут приходить вместе с детьми, а Дмитрий – общаться с ними, устраивать игры и конкурсы. О том, что Шепелев привел на съемки своего сына от Жанны Фриске, стало известно благодаря людям, присутствовавшим на площадке.
"Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму – Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет. За Платоном, пока папа в кадре, присматривала невеста Димы, Екатерина (Тулупова. – Прим.ред.), она была еще и со своей дочкой Ладой. Вся семья с интересом наблюдала за процессом, в перерывах дети весело носились по съемочному павильону", – сообщили журналистам свидетели событий.
Уже известно, что в передаче снялись актер Михаил Башкатов вместе со своей женой и тремя сыновьями, Гавр, Станислав Ярушин, Натан и другие знаменитости. О мечте начать вести семейное развлекательно шоу Дмитрий Шепелев говорил уже давно. По всей видимости, его смущала скандальная слава шоу "На самом деле", лицом которой он был на Первом канале.
Напомним, что Дмитрий Шепелев объявил о своем уходе с "первой кнопки" в феврале. С тех пор популярный ведущий предпочитал не говорить о том, где будет работать и чем заниматься. Телеведущий сам принял решение уволиться. Интересно, что без дела Дмитрий Шепелев не сидел. Он создал свое шоу в Интернете: общался с известными артистами-отцами о воспитании детей. Те поделились с ним своим опытом, рассказали забавные и не очень истории, ответили на самые интересные и острые вопросы.
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