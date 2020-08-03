Яна Кошкина – новая ведущая проекта "Дом-2"? Актриса отреагировала на слухи

В новом телевизионном сезоне впервые за долгое время представят нового ведущего реалити-шоу "Дом-2". Новость вызвала настоящий ажиотаж, из-за чего появилось множество слухов.

Летом руководство проекта "Дом-2" объявило о поиске нового ведущего. Он заменит Антона Беккжуева, который покинул реалити-шоу. Молодой человек не пользовался авторитетом у участников телестройки из-за неопытности.

Спустя некоторое время в Сети появилась информация, что место ведущего займет Лариса Гузеева. Актриса уже успела опровергнуть слухи. Их даже высмеяла Ксения Бородина.

Теперь по каким-то причинам многие думают, что ведущей "Дома-2" в новом сезоне станет звезда шоу "Однажды в России" Яна Кошкина. Актриса отреагировала на новость, окончательно заинтриговав поклонников.

Кошкина отметила, что вопрос об участии в съемках новых выпусков "Дома-2" стали задавать ей гораздо чаще. Новость о романе, как отметила знаменитость, отошла на второй план. "Так любопытно это все", – написала Яна в своем инстаграм-аккаунте.

Вероятно, актриса упомянула слухи об интрижке с Гариком Харламовым, который разводится с Кристиной Асмус. Стоит признать, что Яна Кошкина умело подогревает интерес к своей персоне. Например, недавно она высказалась о желании родить ребенка.